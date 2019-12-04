بدء عزاء شعبان عبد الرحيم بمنطقة الشيشينى فى فيصل (فيديو)

بدأت أسرة الفنان شعبان عبد الرحيم، مساء اليوم الأربعاء، فى تلقى عزاء المطرب الشعبى الراحل فى السرادق المقام بمنطقة الشيشينى فى فيصل.



وشيّع العشرات جثمان الفنان شعبان عبدالرحيم الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد من نجوم الفن والغناء الشعبى.