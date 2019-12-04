صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، بدعم من عودة المشتريات الاستباقية على الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1947 نقطة.



وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 16063 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 5067 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل مستوى 524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1373 نقطة.