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ناجي الشهابي يطالب بمنح القاضي سلطة تقديرية في القانون الجديد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:03 م
ناجي الشهابي
ناجي الشهابي
سناء إسماعيل
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قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن أهم البنود التي يجب أن تتغير في قانون الأحوال الشخصية هي آلية التنفيذ.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "on e"، "الكلام الذي يدار في مجلس النواب حول إنشاء شرطة أسرية عيب جدًا"، مطالبًا بإعطاء القاضي حرية النظر للقضية وأن يصدر حكمه نتيجة رؤيته وهذا مهم جدًا لأن هناك بعض النصوص القضائية جامدة تكبل القاضي وهو يرى أمامه حالة محتاجة.

وتابع، لو طبقت حالة السلطة التقديرية للقاضي في قانون الأحوال الشخصية، فيجب أن تنسحب على باقي القوانين، وكل هذه موضوعات نحتاجها في القانون الجديد، ونحتاج قانون جديد يناسب المرحلة التي نعيشها لأنه يوجد 5 ملايين طفل نتيجة التفكك الأسري ولا بد أن نعالجها، لافتا إلى أن نسبة الطلاق وصلت إلى 52%.

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