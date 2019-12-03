الشهابي: الأزهر قام بخطوة لم يسبقه إليها أحد في قانون الأحوال الشخصية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مجلس النواب هو المختص بالتشريع، فهذا دوره الدستوري سلطة تشريعية ورقابية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "on e"، أن الأزهر بقيادة الشيخ أحمد الطيب، قدم خطوة لم يسبقه إليها أحد، وذلك عندما أرسلت له عدة اقتراحات ليبني عليها وجهة نظر، فتطوع وعكف على دراسة الاقتراحات المقدمة له وعمل مشروع قانون للأحوال الشخصية وأرسله للسلطة التشريعية لأنه لا يسن قوانين.



وأكد أن المشروع الذي نفذه هو طبقًا للشريعة، ولجنة التشريع لها حرية الاختيار إما بالعمل به أو تعديله، أو عدم تنفيذه، متابعا أن هذه خطوة جيدة، مطالبا بطرح أغلب القوانين على الأزهر حتى يقوم بعمل مشروع بها ويعرض على اللجنة التشريعية.

