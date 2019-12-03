موظف يعتدي جنسيًا على طفل في أبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على موظف؛ لاتهامه باستدراج طفل والتعدي عليه جنسيًا داخل مسكنه بمركز أبو النمرس.



تلقى الرائد إكرامي البطران، رئيس مباحث قسم شرطة أبو النمرس، بلاغًا من أحد الأشخاص يتهم فيه موظف بالتعدي على نجله جنسيًا داخل مسكنه.



على الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبط المتهم، وجارِ الوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.