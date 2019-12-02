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القبلة

"الإفتاء" تطلق حملة جديدة للتحذير من الانتحار

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:37 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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قالت دار الإفتاء، إنه انطلاقًا من دور الإفتاء في خدمة قضايا المسلمين، يُجري المؤشر العالمي للفتوى التابع للدار والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، استطلاعًا للرأي عن ظاهرة الانتحار مكون من 5 أسئلة.

وطلبت من المتابعين للصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التفاعل مع الأسئلة حتى يمكن الخروج بنتائج لكشف أسباب الظاهرة وكذا توصيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لافتة إلى أنه سيتم طرح الأسئلة اليوم وغدًا على الصفحة.

ودشنت هاشتاج تحت عنوان "لا للانتحار"، ومنشور فيه: "لا تحزن إذا مررت بلحظات الفشل، كنْ أقوى من أي هزيمة، وابدأ من جديد"، قال تعالى: ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: 87].

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