الديهي: اتفاقية أردوغان والسراج جريمة مكتملة الأركان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحرب الحقيقية التي تدق تركيا طبولها الآن بدأت في مسار جديد، ويجب أن ينتبه الجميع لخطورة الموقف، موضحًا أن ما جرى خلال الساعات الماضية أن تركيا نجحت من خلال فكر استعماري أصيل لدى الحكومة والقيادة التركية، في سرقة الأراضي الليبية والدولة الليبية، ويعتبر انتهاك صارخ للسيادة الليبية في وضح النهار.



وأكد الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن توقيع مذكرة تفاهم في مجال ترسيم الحدود البحرية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفايز السراج، جريمة مكتملة الأركان، ارتكبتها تركيا مع ميليشيات فايز السراج، وميليشيات إخوانية خارجة عن القانون.



وأردف: "فايز السراج أراجوز صنعته قوى استعمارية ولا يمثل أي مواطن ليبي، وعد من لا يملك ولا يحكم ولا شرعية له في ليبيا أعطى لمن لا يستحق متمثل في أردوغان".



وأشار إلى أن ما يحدث بليبيا يعكس حالة نفاق دولي معلومة ومعروفة، مؤكدًا أن تركيا بهذا الاتفاق تنتهك السيادة اليونانية بتوقيع هذا الاتفاق غير الشرعي وغير القانوني بتجاهلها لجزيرة كريت اليونانية، وهذه الاتفاقية محاولة لإحداث حالة صداع للدولة المصرية، وتمثل تحدي لمصر واليونان وقبرص.

