"النواب الليبي": اتفاق أردوغان والسراج باطل واعتداء على سيادتنا

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبين فايز السراج، بشأن ترسيم الحدود البحرية باطل، والصفة التي وقع بها هذا الاتفاق غير دستورية، وهو جهة غير ذات صفة، كما أن تركيا غير معنية بهذه المياه.



وأكد المريمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن ليبيا ليس لها حدود مع تركيا، وإنما الدول المجاورة لليبيا ويعنيها الأمر، هي تونس وقبرص واليونان ومصر.



ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي، خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، وشرح له أن المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج غير دستوري، وأن دخول تركيا في هذه المياه يعتبر اعتداء على السيادة الليبية.



