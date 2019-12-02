الجبير يهنئ الإمارات بمناسبة العيد الوطني: "فرحتكم فرحتنا"

هنأ وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ48.



وقال "الجبير" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تيوتر": "فرحة الإمارات فرحتنا.. أسأل الله دوام الأفراح في أمن واستقرار لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.. والتهاني الصادقة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي".



وتحتفل الإمارات اليوم الإثنين، بالذكرى الثامنة والأربعون لإعلان الاتحاد في اليوم الثاني من ديسمبر عام 1971 لإعلان قيام اتحاد دولة الإمارات، على نهج المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



وتستمر فعاليات الاحتفال لمدة ثلاثة أيام، فيما يحتفل برج خليفة باليوم الوطني للبلاد بعرض علم دولة الإمارات، بالإضافة لعروض نافورة دبي الراقصة.