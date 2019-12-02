الإندبندنت: مصر من أبرز الوجهات السياحية فى العالم خلال 2020

أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن مصر تعد من أبرز الوجهات التي يوصي خبراء السفر بالتوجه إليها خلال العام المقبل.



وتابعت أنه مع قرار استئناف الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ ووصول أعداد السياح لأرقام ومعدلات قياسية منذ عام 2011، وصلت إلى 11 مليون سائح العام الماضي، يبدو أن مصر تستعد بقوة للموسم السياحي العام المقبل.



وأضافت أنه وفقًا لشركة "أبيركرومبي آند كنت" السياحية، فإنها توصي بزيارة المتحف الكبير في القاهرة المقرر افتتاحه العام المقبل، فهو أكبر متحف أثري في العالم، ستعرض مساحة المعرض مجموعة واسعة من الاكتشافات المصرية القديمة - 30 ألفًا منها لم يتم عرضها أبدًا للجمهور.



وبجانب مصر، توصي الشركة بزيارة كل من باكستان والدنمارك وتشاد ووبيرو والصين وبوتان وشمال مقدونيا وسيريلانكا، بالإضافة إلى كل من رومانيا والنمسا والمكسيك واليونان وجورجيا.