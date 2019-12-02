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عالم

قمة تحديد المصير.. الخلافات تعصف بـ"ناتو" وترامب كلمة السر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:09 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن قمة "ناتو" المقبلة، يجب أن تركز على دور الحلف في المستقبل، على الرغم من أن الاجتماع القادم سيكون بعيدًا عن الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس الحلف بسبب الخلافات الكبيرة.

وكشفت الصحيفة تفاصيل القمة، مشيرة إلى أن إحياء الذكرى ستقتصر فقط على حفل استقبال مسائى في قصر باكنجهام، في حين تقتصر المحادثات المناسبة على 3 ساعات في فندق في شمال لندن.

وتابعت: أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس الوحيد الغاضب في "ناتو"، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غاضب هو الآخر من أداء الحلف، كما أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لا تريان أي سبب للتشاور مع حلفائهما قبل بدأهما جولة جديدة من إراقة الدماء في الشرق الأدنى.

وأضافت أن نجاح القمة سيعتمد بشكل كبير على سلوكيات ترامب التي يأمل المراقبون فى أن تتغير، خصوصًا مع التحقيقات العلنية التي تجرى في الكونجرس بشأن "الإقالة" وقبل عام واحد فقط من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن عداء ترامب للاتحاد الأوروبي يزداد يومًا بعد يوم ويأتي غدًا في قمة الناتو وهو يدعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشدة للفوز في انتخابات 12 ديسمبر، لاستكمال إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد، فمن مصلحة ترامب الاستفادة من التطورات الداخلية البريطانية لمصلحته السياسية.

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