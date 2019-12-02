تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 16379 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 5121 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1401 نقطة.