"اختراق إسطنبول".. سر تقارب سامي كمال الدين والمقاول الأجير

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، سر تقارب سامي كمال الدين من المقاول الأجير محمد علي.

وأضاف في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن سامي كمال الدين تم تكليفه من قبل أيمن نور بأن يكون مرافقًا لمحمد علي، خاصة وأن المقاول الأجير محمد علي أصبح فارغًا، ولم يعد لديه ما يقدمه، وكانت تربطه بالقوات المسلحة مجموعة أعمال ونسج عليها أكاذيب وقصص كثيرة لم يقدم لها دليلًا واحدًا.

وتابع أن النقلة الآن التي حدثت لمحمد علي أنه يتحدث عن وزارة الداخلية وبيزنيس وزارة الدخلية وإنشاء السجون.

واستكمل "الباز"، أن محمد علي في الواقع شخص تشفق عليه، كلما يخرج للحديث يخرف، لذلك يصطحبه سامي كمال الدين ليجمع المعلومات لمحمد علي ليخرج ويتحدث بها، أي أنه يعمل كفرد إعداد لدى المقاول الأجير محمد علي.

واستطرد أن هناك واقعة لا يستطيع سامي كمال الدين أن ينكرها، وهي أن سامي تواصل مع رجل أعمال يعرفه أيمن نور، والذي كان يعمل مع وزارة الداخلية في الإنشاءات، وطلب منه أن يمده بأسماء شخصيات ومعلومات عن طبيعة العمل الذي كان يعمله مع الوزارة ليستغله ممحمد علي في حملته الجديدة.