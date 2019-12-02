تموين قنا: استقبلنا 1000 تظلم للمستبعدين من الدعم

أكد أحمد السيد عبد اللطيف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أن مديرية تموين قنا رفعت ألف تظلم للوزارة عن المستبعدين من الدعم خلال الشهور الماضية ممن تقدموا لمكاتب التموين أو مراكز الخدمة التموينية المتطورة.



وأضاف عبد اللطيف، في تصريح خاص للدستور أن، جميع المكاتب التموينية ومراكز الخدمة التموينية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين أصحاب التظلمات ومرفق بالأوراق الدالة على أحقية المواطن، مشيرًا إلى أن الوزارة مدت فترة التظلمات للمستبعدين من الدعم حتى منتصف ديسمبر المقبل.



وأشار إلي أن، هناك توجيهات من وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير الإجراءات للمواطنين وحسن المعاملة من خلال استقبالهم يوميًا لتقديم التظلمات.