حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 1 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج السرطان ليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تتلخص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية.



عاطفيًا: أعتبر اليوم مناسبًا جدًا لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى.



صحيًا: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقًا وانزعاجًا بسبب ضغوط العمل المتواصلة.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.