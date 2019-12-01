حظك اليوم.. برج الثور الأحد 1 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الثور ليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: قد تتراجع المعنويات تحت تأثير القمر من مواجهة برجك من الدلو وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء.



عاطفيًا: لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء.



صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.