فتيات عن العنف ضد المرأة: نقص في الدين والأخلاق والعقل (فيديو)

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف، عرض برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، فيديو يرصد آراء الفتيات في العنف ضد المرأة.



وقالت إحدى الفتيات: "إن العنف ضد المرأة له أشكال كثيرة؛ منه الجسدي ومنه المعنوي؛ فهناك أهالي يرتكبون العنف ضد بناتهم بتزويجهم في أعمار صغيرة، والأهالي الذين يكبتون حرية بناتهم في العمل واللبس هو أيضا صورة من صور العنف ضد المرأة".



وأضافت أخرى: "العنف ضد الفتيات نقص في الدين والأخلاق والعقل".



وتابعت ثالثة: "بابا وماما انفصلوا بسبب المشاكل بينهم، لدرجة إنه كان يتطاول عليها بالضرب المبرح".



وعلقت رابعة: "أنا ضد العنف بكل أشكاله".



