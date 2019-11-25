رمضان عبدالمعز: النبي محمد كان يغضب في هذه الحالات

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن العدو شغل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حتى فاتته صلاة العصر، وهو ما أثار غضبه.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية " DMC"، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط، إلا أن تُنتهك حرمة من حرمات الله، فإذا انتُهكت حرمة من حرمات الله كان يغضب كأن وجهه حب الرمان.



وتابع: "النبي محمد كان لديه عِرق في الجبهة، امتلأ هذا العرق دمًا".

