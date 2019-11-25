بعد إصابته بالبهاق.. أحدث ظهور لـ رامى جمال على إنستجرام (صور)

شارك الفنان رامي جمال، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.



وظهر "رامي" في الصورة، مرتديا تيشرت أبيض اللون، معلقًا بقوله: "يومكم جميل زي قلوبكم"، ونالت صورته إعجاب الآلاف من متابعيه.



يذكر أن الفنان رامي جمال، حل مؤخرًا ضيفًا ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، عقب إعلانه عن إصابته بمرض البهاق، الذي يؤثر على الشكل العام بسبب تغير لون الجلد وظهور بقع فاتحة وغامقة به.

