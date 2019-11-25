وفد من الحماية المدنية يزور تلاميذ مدرسة فى القاهرة

نظمت مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، واللواء أسامة فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، زيارة لوفد من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لإحدى المدارس، بهدف تعريف الطلاب بدور رجال الشرطة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وشرح دور قوات الحماية المدنية فى خدمة المواطنين والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بالتعامل مع أخطار الحريق والوقاية منها.



يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعى الذي تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطني، لا سيما طلبة المدارس، لغرس السلوكيات الإيجابية المرتبطة برفع الوعى الأمنى لدى النشء.

