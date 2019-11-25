حبس عصابة رش المبيدات المزيفة لسرقة الشقق في أكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر أول، اليوم الاثنين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 26 شقة بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول نشاط المتهمين.



اعترف المتهمان أنهما كانا يرتديان ملابس تدل على أنهما يعملان بشركة لرش المبيدات الحشرية في الشقق السكنية، وينتهزان فرصة دخولهما للعقارات لعرض خدماتهما على المقيمين بها ثم يستهدفان الشقق الخالية من السكان ويستوليان على محتوياتها.



وأضاف المتهمان أنهما كانا يستهدفان سرقة أجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة، والمبالغ المالية التي يعثران عليها، وأنهما يبيعان المسروقات لأحد عملائهما، وأرشدا عن المسروقات، وتم التوصل لمالكيها، وبعرضها عليهم تعرفوا عليها ووجهوا اتهامًا للعاطلين بالسرقة.



وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، تفيد بانتحال عاطلين سابق اتهامهما فى عدة قضايا، صفة عاملين بشركة لرش المبيدات، وسرقتهما العديد من الشقق السكنية.



بإعداد كمين للمتهمين، تمكن المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس علي، من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 26 شقة، وأرشدا عن المسروقات وهي عبارة عن "13 هاتف محمول، 18 جهاز لاب توب، ومبلغ مالى".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.