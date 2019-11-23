بلقيس فتحي تتألق بإطلالتها في موسم الرياض.. فيديو

تحيي الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، وشركة روتانا.



وقدمت بلقيس في بداية الحفل كلمة شكر قالت فيها: "شكرًا لكل القائمين في هيئة الترفيه وشركة روتانا متمثلة بالأستاذ سالم الهندي على دعوتي لمشاركتكم في احتفالات موسم الرياض مركز الملك فهد الثقافي".



وقدمت بلقيس، عددًا من أشهر أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر للحفل الذي ردد كلمات أغانيها.



وتألقت بلقيس فتحي، خلال الحفل بفستان باللون الزيتي، واختارت تسريحة شعر مرفوعة وزينتها بتاج ذهبي الأمر الذي زاد من أناقتها وجمالها.

