الجيش الليبي يفرض حظرًا جويًا في طرابلس

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم السبت، فرض حظر جوي في سماء طرابلس وما حولها.



ونبه "المسماري" في مؤتمر صحفي يعقد الآن من مدينة بنغازي، مصلحة الطيران المدني الليبي وكافة خطوط النقل الجوي ومستخدمي الأجواء لهذه المنطقة باعتبارها منطقة عمليات عسكرية.



وأوضح أن منطقة الحظر من الماية إلى كلية البنات إلى تاجوراء ومن ثم القرة بوللي وطريق الرابطة، منوهًا بتجنيب مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي لطرابلس.