بعد قليل.. "الدستور" تستضيف المخرج خالد جلال وأبطال "سينما مصر"

تستضيف جريدة "الدستور" بعد قليل، المخرج الكبير خالد جلال، وعددا من أبطال عرضه "سينما مصر" في ندوة للحديث عن العرض والنجاح الجماهيري الكبير الذي حققه.



كما سيكرم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، المخرج خالد جلال، وأبطال العرض.



يشار إلى أن عرض "سينما مصر" يعرض في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وتناول العرض مشاهد من السينما المصرية كتكريم لها، ويشارك في بطولته 67 موهبة فنية جديدة، اختارهم خالد جلال بعناية شديدة.