انطلاق مشروع "روضة السيدة" غدًا

تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، حفل إطلاق تنمية مشروع روضة السيدة وهو احد المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة لقاطني حي روضة السيدة (تل العقارب سابقًا) وذلك بمشاركة وحضور وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ومحافظ القاهرة.



وتبلغ مساحة المنطقة التي يستهدفها المشروع 7،5 فدان ويبلغ عدد سكانها 3561 نسمة وينفذ من خلال مكون تأهيل اجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف، تقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج، بالاضافة إلى رفع وعي سيدات حي روضة السيدة من خلال اكسابهم العديد من المهارات الاجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية الوالدية والتعامل السليم مع الأطفال والنظافة وصحة المرأة وتنظيم الأسرة.