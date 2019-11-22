ناهد أبوالقمصان تهنئ غادة والي بمنصبها الأممي

قدمت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، التهنئة للشعب المصري وللمرأة المصرية على اختيار وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي منصب المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا لأول مرة في تاريخ مصر والقارة الإفريقية أن يتولى المنصب امرأة.



وأكدت أبوالقمصان، أن نجاح الدكتورة غادة والي في عملها داخل مصر وجهدها الواضح للجميع هو من أهلها للمنصب الدولي وهذا يؤكد أن المرأة المصرية جديرة بتولي أصعب المناصب والنجاح فيها، وأن نجاحات والي هي نجاحات لكل امرأة مصرية.