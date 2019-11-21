بسيارة نادرة.. محمد رمضان يصعد على مسرح موسم الرياض (فيديو)

بدأ الفنان محمد رمضان، حفله الغنائي في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العليا للترفيه وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي يجمع بين الجنسين.



وصعد محمد رمضان، للمسرح داخل سيارة من الطراز القديم، ليظهر من خلال شخصية رجل العصابة ويقدم مشهد تمثيلي مع بعض الأشخاص يليه طلقات نارية وتفجيرات قبل بدء أغنية "مافيا".



ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان خلال الحفل الأول له في الرياض، باقة مميزة من أغانيه ومنها "نمبر وان، والسلطان، ومافيا، وماني"، وغيرها من الأغاني التي اشتهر بها.



كما يقدم خلال الحفل بعض عروض الموزيكال شو، والتي تتضمن عددا من السيارات والموتوسيكلات، ويقدم بعضها وهو طائر ومعلق بالحبال من مكان مرتفع.

