أوكا وأورتيجا في السعودية للمرة الأولى

يستعد كل من مطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا، لإحياء أول حفل غنائي لهما ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية.



الحفل من المقرر إقامته يوم 26 نوفمبر، على مسرح معرض الرياض للسيارات الجنادرية بموسم الرياض.



ومن المقرر أن يقدم النجمين عددًا من أهم الأعمال التي اشتهرا بها والتي حققت نسب نجاح بعد طرحها على "يوتيوب".



من ناحية أخرى، أحيى الفنان محمد رمضان، الليلة أول حفل غنائي له في السعودية وذلك على طريقة "الموزيكال شو"، ويستخدم خلاله عددا من "الموتوسيكلات" والسيارات وكذلك طائرة هيلكوبتر يدخل بها على المسرح.

