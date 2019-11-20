منة شلبي عن تكريمها في مهرجان القاهرة: "حاجة كبيرة عليا"

عبرت الفنانة منة شلبي، عن سعادتها بتكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، والمهداة لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



وقالت منة شلبي، خلال لقائها مع قناة dmc: "عندما تلقيت تليفون من محمد حفظي رئيس المهرجان وأبلغني عن التكريم كنت مخضوضة، وارتبكت وقلت إيه دا شكرًا من الارتباك".



وأضافت: "الحمد لله على مشواري الصغير، أخدت تكريمات من الدول العربية، إلا أن تكريمي من مهرجان بلدي ومهرجان بحجم مهرجان القاهرة له طعم خاص ومميز ومن أفضل التكريمات في حياتي".



وتابعت: "جائزة فاتن حمامة للتميز، دي حاجة كبيرة جدًا ومرعبة ولكنه فخر من بلدك ومهرجان كبير بحجم القاهرة السينمائي الدولي".



وأكدت أنها في عام 2016، نالت جائزة أحسن ممثلة 10 مرات عن فيلم "نوارة"، موضحة أن لديها طاقة كبيرة للتمثيل وتحترم الشخصية التي تقدمها وتطوعها وتكتشف ماهو الشيء الذي تضيفه لها وما تستبعده منه، وشخصية "نوارة"، من أكتر الشخصيات التي اشتغلت عليها.



أما عن المخرج شريف عرفة، وتكريمه في المهرجان فقالت: "شريف عرفة مدرسة كبيرة جدًا من أول فيلم إلى نهاية فيلم وقدم تاريخ كبير ويكفي أفلامه مع أستاذ وحيد وحاجة شرف كبير جدًا أن أُكرم إلى جانب اسمه".



وتابعت: "أنا وحنان ترك، الفناتين الوحيدتين اللتان عملتا مع يوسف شاهين من جيلنا، وأهدي تكريمي ليوسف نصر الله، ويوسف شاهين، وغيرهم من المخرجين الذين عملت معهم، والمخرجات هالة خليل، وكاملة أبو ذكري".

