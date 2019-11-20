إعفاء أمير بريطاني لتورطه في فضائح جنسية

أعلن الأمير البريطاني، أندرو دوق يورك، أنه طلب من الملكة إليزابيث إعفاءه من مهامه العامة الممنوحة له وفق منصبه كأحد أفراد الأسرة الملكية.



وقال الأمير أندرو في بيان مساء اليوم إنه وجه طلبا للملكة إليزابيث بهذا الشأن وأبدت موافقتها على هذا الأمر.



وعبر الأمير أندرو عن أسفه للربط بينه وبين قضية انتحار الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين خلال احتجازه في أحد السجون الأمريكية، حيث كان ينتظر المحاكمة بتهمة الاتجار بالنساء.



وطالت الأمير أندرو (59 عاما)، نجل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اتهامات بعلاقته برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بالاستغلال الجنسي لقاصرات.



وقال أندرو في وقت سابق إن إقامته في منزل إبستين عام 2010 "غير مناسبة"، كما أنكر ممارسته الجنس مع فيرجينيا روبرتس، التي قالت إنها أُجبرت على ممارسة الجنس معه وهي في عمر السابعة عشرة.