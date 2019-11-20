منة شلبي بإطلالة جديدة قبل تكريمها في مهرجان القاهرة.. صورة

شاركت الفنانة منة شلبي، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدوري في دورته الـ 41، والمهداة لروح الناقد يوسف شريف خيرالله.



وأطلت منة شلبي، خلال الافتتاح بفستان فضي، وظهرت للمرة الأولى بلون شعرها الأشقر الذي اعتمدته مؤخرًا.



ومن المقرر أن يتم تكريم منة شلبي خلال المهرجان، بجائزة فاتن حمامة للتميز هي والمخرج شريف عرفة، وعبر العديد من النجوم عن سعادتهم لتكريمهما، مؤكدين أنه من الجيد أن تهتم المهرجانات بتكريم النجوم الشباب.

