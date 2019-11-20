هانى عازر يكشف أهمية مشروع أنفاق بورسعيد

قال المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، إن مشروع أنفاق بورسعيد تم تنفيذه بأيد مصرية وبجودة كبيرة وهذه الأنفاق تمنح الفرصة للتنمية في سيناء.



وأضاف "عازر" في لقائه مع فضائية "extra news"، أن الأنفاق نفذت بشكل أفضل من أوروبا وتسهم في التوفير بمجال النقل وزيادة اندماج سيناء في الدولة.



وأوضح أن مشروع ربط السكك الحديدية بين القاهرة وكيب تاون سيحقق التنمية والاكتفاء الذاتي في أفريقيا، مشيرا إلى أنه يشجع السياحة الداخلية في القارة السمراء وهو حلم لكل مصري وإفريقي وكذلك للعالم حيث يمكن من نقل البضائع والثروات المختلفة بسهولة وتوفير الوقت والأموال.

