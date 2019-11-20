الفيلم الفلسطينى "بين الجنة والأرض" بـ القاهرة السينمائي

يشهد الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار،أول عرض عالمي له ضمن فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي من 20 وحتى 29 نوفمبر.



ينافس الفيلم في المسابقة الدولية، ويُعرض مرتين، الأولى يوم السبت 23 نوفمبر الساعة 9:30 مساءً في المسرح الكبير، ويُعاد في اليوم التاني الساعة 4:30 في سينما زاوية (كريم 1).



الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجان في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ وبعد خمس سنوات من زواجهما يتفقان على الطلاق، يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق، يفاجئ بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفان فيها أنفسهما من جديد.



الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، إنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul ThiltgesDistributionبلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.



ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلمًا، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلمًا ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضًا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.