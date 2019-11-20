أحمد شيبة يطمئن جمهوره على والدته ويطالبهم بالدعاء لها

وجه المطرب الشعبي أحمد شيبة، رسالة إلى محبيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، يطالبهم فيها بالدعاء لوالدته بتمام الشفاء.



وظهر "شيبة" خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي، بجانب والدته في إحدى المستشفيات، ليطمئن الجمهور، ومحبيه على حالتها الصحية، قائلًا: "أمي خرجت من العناية المركزة وأصبحت بخير، وأحسن من الأول، والله ما هتلاقي حد يحبك زي أمك، مهما لقيت ناس قريبين منك، خلي بالكم من أمكم عشان الإنسان من غيرها ولا حاجة".



كما اعتذر للجمهور عن تأخره في أعماله الفنية تلك الفترة، قائلًا: "أنا اتأخرت عليكم في الشغل، ولكن هناك أعمال جديدة هتكون قريب، بس تقوم بالسلامة ست الكل".



وكانت قد تعرضت والدة الفنان أحمد شيبة، ابن الإسكندرية، إلى أزمة صحية، احتجزت على إثرها في العناية المركزة، في إحدى مستشفيات محافظة الإسكندرية، مسقط رأس الفنان أحمد شيبة.