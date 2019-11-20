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حوادث

فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية طفل عثر على جثته بترعة المنصورية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:37 ص
جريدة الدستور
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تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة فحص بلاغات التغيب للتوصل لأهلية طفل مجهول الهوية، عثر على جثته ملقاة بترعة المنصورية بكرداسة.

كان قد عثر الأهالي بمنطقة كرداسة بشمال الجيزة على جثة طفل رضيع ملقاة داخل ترعة المنصورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بترعة المنصورية.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين أن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من سنتين، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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