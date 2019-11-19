أسماء الشريف: "الصعيد بريء منها" أكثر عبارة أحزنتني بعد مشاركتي في the voice

قالت المطربة الشابة أسماء الشريف، إنها بعد قبولها في برنامج المواهب "ذا فويس"، وتخطيها مرحلة الصوت، قال لها والدها أنتي اليوم حققتي حلمي، موضحة أن والدها دفع ثمن حلمها بأن تصبح أول مطربة صعيدية كثيرا، وخسر الكثير من المقربين له بسبب هذا الأمر.

وتابعت خلال لقائها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عل فضائية المحور، أنها خلال مرحلة المواجهة بالبرنامج كان معها أصوات قوية، وهو ما وضع لجنة التحكيم في حيرة شديدة، لافتة إلى أن تجربة ذا فويس فرقت في حياتها كثيرا.

وواصلت أنها تحترم عادات وتقاليد الصعيد جيدا، ولكنها تؤمن أيضا أن ممكن شخص واحد يغير فكر مجتمع، لافتة إلى أن أكثر رد فعل أغضبها هو ما ردده البعض بأن الصعيد بريء منها.