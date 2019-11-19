الباز: لماذا لا تحقق نقابة المحامين مع "البحقيري" المتهم بالنصب؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو للمحامي أحمد البحقيري، يتحدث فيه عن علاقاته بتجار المخدرات، ويؤكد أن الشرطة والجيش لا يستطيعون أن يفعلوا له شيء.

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، قائلا: "مش عارف نقابة المحامين ساكته عليه إزاي؟، هو محامي من الواضح أنه يجيد اللعب بالقانون، يذكرنا بشخصية (حسن سبانخ) التي جسدها عادل إمام في فيلم الأفوكاتو".

وتابع: "يبدو أننا داخلين على عصر جديد من عصور حسن سبانخ، وفي شكاوى من مستثمرين ورجال أعمال من هذا الشخص، وأثق في مجلس نقابة المحامين أنها ستبحث الأمر ولن تصمت على هذه التصرفات".

وواصل: "إذا لم يتقدم أحد ببلاغ ضد البحقيري، فأنا أتقدم ببلاغ على الهواء لنقابة المحامين ضد البحقيري المتهم بالنصب وأقول لهم مين ده؟ ومين بيحميه؟، وهل ده نموذج للمحامي اللي محتاجينه في حياتنا؟".