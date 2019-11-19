علاء ثابت يكشف كواليس الاحتفال بعيد ميلاد السيسي في ألمانيا

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية، إن الجالية المصرية في ألمانيا خططت لتنظيم 4 وقفات، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، أنهت حتى الآن 3 وقفات لتأييده، ويتبقى واحدة لوداع الرئيس السيسي قبل مغادرته لبرلين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الجميع سعيد بوجود السيسي بألمانيا، موضحًا أن الجالية المصرية احتفلت بعيد ميلاد الرئيس في ألمانيا، وقامت بشراء تورتة عليها صورة الرئيس وعلم مصر.

ولفت "ثابت"، إلى أن أنه تم عمل وقفة أمام مبنى الإقامة، ووقفة لحظة تواجده مع الرئيس الألمانى، ووقفة أمام المستشارية، وهناك وقفه غدًا.

