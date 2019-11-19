30 مصابًا بحادث الإسكندرية.. وخروج 17 من المستشفى

قال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إن حصيلة تصادم أتوبيسين تابعين لإحدى الكنائس وصل إلى 30 مصابًا، حيث وقع بغرب الإسكندرية في أثناء رحلة لهم إلي أحد الأديرة بمدينة برج العرب، وتم نقل المصابين إلى مستشفي العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.



وأشار المصدر إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة، وأن الإصابات ما بين كدمات وكسور ولا توجد حالات خطرة.



وأكد أن 17 حالة خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، ومن المحتمل أن يتم خروج جميع الحالات المتبقية اليوم عدا 3 حالات سيتم حجزهم داخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية ولحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.



كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيسين في طريقهما من القاهرة لأحد الأديرة بمنطقة "برج العرب" اصطدما ببعضهما، ما أدى لإصابة 30 شخصًا من ركابهما كانوا في رحلة إلى أحد أديرة برج العرب.