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مصر

خبير اقتصادى: 7.4 مليار دولار حجم استثمارات الشركات الألمانية بمصر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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قال الخبير الاقتصادي الدكتور ذكي العريان إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة فى أعمال القمة الثالثة للشراكة من أجل إفريقيا التى تنظمها مجموعة العشرين مهمة جدا في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين أفريقيا وألمانيا بشكل عام ومصر بشكل خاص، وهي استمرار لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الاتحاد الافريقي في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية وتسليط الضوء على إمكانيات القارة.

وأوضح د. ذكي العريان في تصريحات له أن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال الاتفاق على مشاريع مشتركة واستثمارات جديدة في القارة الإفريقية تساهم في الإسراع بوتيرة التنمية، وكذلك استغلال موارد القارة الافريقية بأفضل السبل لخدمة الأفارقة والاستفادة من إمكانيات منحها الله لهم.

وأضاف د. ذكي أن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا التي أطلقتها ألمانيا عام 2017 وقت رئاستها لمجموعة العشرين هدفها خلق فرص لنفاذ رؤوس الأموال الألمانية إلى القارة الإفريقية والاستفادة بالموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة السمراء وفتح أسواق جديدة للمنتجات الألمانية وكذلك دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وأشار د. ذكي العريان إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة فى مصر بلغ نحو 7.4 مليار دولار حتى نهاية شهر يونيو 2018 ويوجد فى مصر حوالى 1215 شركة ألمانية تعمل فى قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز.

وفيما يخص العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا فقد شهدت تطورًا خلال 2019 حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام 3 مليارات و622 مليون دولار مقابل 3 مليارات و579 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018.

وتحتل مصر ترتيبًا مُتقدمًا من بين أكبر 10 دول متلقية لضمانات الاستثمار كما أنها تتصدر بهذا الترتيب دول المنطقة، وتولي الشركات الألمانية اهتمامًا كبيرًا بفرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد د. ذكي أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال الزيارة والعلاقات الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي والقيادة الألمانية ستسهم في تحريك وتيرة الاستثمار بإفريقيا وتنمي العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

وكشف عن أن الألمان لديهم عشق كبير لمصر ومعالمها السياحية والتراثية ويفضلون قضاء عطلاتهم في مصر وتحتل السياحة الألمانية المرتبة الأولى في أعداد السياح الوافدين لمصر منذ 2016 وحتى الآن.

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