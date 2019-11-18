أحمد عكاشة: "أعالج كل أسبوع 3 مهدي منتظر"

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إن الجن لا يمس الإنسان علميا ودينيا، لافتا إلى أن القبطي مثل المسلم في الخرافات المتعلقة بالمرض النفسي، فالمسلم يذهب للشيخ، والمسيحي يذهب لرجل الدين في الكنسية لمواجهة الجن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي ستكون في جميع المناطق.

وتابع: "بقالي 60 سنة بسمع من حالات تحكي عن المهدي المنتظر وخرافات، وكل أسبوع بيجيلي في العيادة 3 مهدي منتظر، ولما بعالجهم بيقولوا إزاي كنا بنقول كدة"، لافتا إلى أن المرض النفسي مرض عضوي له علاج إذا تم اكتشافه مبكرا.