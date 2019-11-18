نحاتة المنيا تعلق على رفض تمثال "الفاجومي" بصالون الشباب (فيديو)

قالت نحاتة المنيا، مي عبد الله، إنها تقدمت بتمثال للفاجومي الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، ضمن صالون الشباب التابع لوزارة الثقافة، ولكن تم رفضه.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنها عندما كتبت على صفحتها أنه تم رفض التمثال في صالون الشباب، لم يكن هدفها الشكوى من اللجنة، ولكنها كانت تريد توصيل رسالة للشباب بأنه من الممكن أن تصنع أعمالا جيدة ويتم رفضها.

واستكملت أن اللجنة المسؤولة عن اختيار الأعمال في صالون الشباب يكون لها مقاييس ومعايير معينة، ومن حقها رفض أي أعمال أو تقبل الأخرى.