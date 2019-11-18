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الباز: أرفض مشروع قانون "الذوق العام".. ولكن لا أمانع مناقشته

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:23 م
محمد الباز
محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه يرفض قانون "الذوق العام"، الذي تقدمت به النائبة غادة عجمي، ولكنه لا يمانع مناقشته في البرلمان.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن النائبة غادة عجمي ترى أن عندها حق في عرض قانون للذوق العام.

ولفت "الباز"، إلى أن النائبة قدمت مشروع قانون "الذوق العام"، وموقع عليه 60 نائبا، ولذلك تم تحويله للجنة التشريعية في البرلمان، ولكن هذا لا يعني أن القانون سيتم إقراره.

وتابع: "علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قال مصر مينفعش يبقى عندها قانون زي ده، لأننا نقبل كل التنوعات الفكرية، ومصر بلد قادرة على تقبل التنوع".

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