ضبط أبطال فيديو التنمر من طالب أفريقي بحدائق القبة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط المتهمين بالتنمر من طالب أفريقي في منطقة حدائق القبة، عقب تداول فيديو لهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت المتابعات فيديو لشابين في منطقة حدائق القبة يقومون بالتنمر والسخرية من طالب يحمل الجنسية الأفريقية.



على الفور قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتحري عن الفيديو، ونجح رجال الأمن في رصد عنوان المتهم بالتنمر على الطالب الأفريقي.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور من خلال قوة أمنية برئاسة المقدم خالد سيف رئيس مباحث الحدائق، والنقيب أحمد العريان معاون المباحث، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أقر بما هو منسوب إليه.



وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه.



كان قد تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو لشابين اعترضا طريق شاب يتضح من ملامحه أنه إفريقي، حيث اعتديا عليه لفظيًا بالتنمر عليه بسبب بشرته السوداء.



وظهر بالفيديو شابان أحدهما يدعى “سيد حسن”، واعترضا طريق الشاب أثناء ذهابه إلى المدرسة، وقاما بالتنمر عليه، مطالبين منه التصوير معه بنوع من الاستهزاء والسخرية منه، فيما طالب الشاب الإفريقي تركه لتأخره عن ميعاد المدرسة، ليرد عليه الآخر قائلًا: “مستر محمود ده حبيبي وصاحبي.. وأنا عايز اتصور الصورة الجميلة بس”، في إشارة للسخرية منه.