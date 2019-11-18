حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 18 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: قد تقلّ الحظوظ وتبدو مندفعًا غضوب سريع التأثر والعصبية، ولاتعرف أن تجد حلًا سريعًا.



عاطفيًا: الوضع هذا اليوم مربك بعض الشيء، وطبعك عصبيّ وتبدو أكثر حساسيّة للكلام، وربما تفسّر بنفسك ما ليسَ مقصودًا، انتبه من خلاف عابر.



صحيًا: عليك أن تنتبه بهذا اليوم من نواحي الصحّة النفسيّة وبطريقة تعاملك مع الآخرين.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.