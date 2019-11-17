رزان مغربي تتألق في جلسة تصوير جديدة (صور)

خضعت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الفنية، ونشرت صورًا منها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وتألقت رزان مغربي، خلال الجلسة بفستان أزرق، مشقوق لأعلى الساق، كما اعتمدت على الماكياج الترابي، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



يذكر أن رزان مغربي شاركت مؤخرًا في تقديم البرنامج الرياضى "اللعيب"، الذي تقدمه مع الإعلامي مهيب عبدالهادي على شاشة "mbc مصر".



وكانت آخر أعمال رزان في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.