السبت 16 نوفمبر 2019 الموافق 19 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سميرة سعيد تكشف عن ندمها في The Voice.. وحماقي: موسم استثنائي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:00 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
سناء إسماعيل
طباعة
عبرت لجنة تحكيم برنامج The Voice، عن سعادتها باختلاف المواهب الموسيقية المشاركة في العروض النهائية وقوتها على مستوى الوطن العربي.

وقالت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عن أول تجربة لها في البرنامج: "استمتعت بالتجربة وندمت على عدم خوض هذه الخطوة وهي مزيج من المشاعر ما بين حب وحزن على فراق بعض المتسابقين".

أما الفنان راغب علامة فقل في كلمته: "كتير صعب إنك تختار الموهبة وأيضا تتخلي عنها، وكل من وصل معنا اليوم هو مميز، وكل التفاصيل تهمنا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ومهمتنا صعبة وأهم شيء هو أن يكون ضميرنا مرتاح لاختيار المواهب النهائية للوصول لأحلى صوت".

وأضافت الفنانة الإماراتية أحلام، في كلمتها: "لما جيت الموسم الماضي ما كان في بالي إني أكون مدربة أحلى صوت وكان هدفي أن يخرج منه صوت جميل ويكون له صدى وأتمنى أن يخرج هذا العام صوت قوي ويكسر الدنيا".

وأكد الفنان محمد حماقي، أن هذا الموسم استثنائي لسببين ليس فقط الأصوات جميلة ولكن للتنوع الذي شهدناه، ووطنا العربي يثبت أن حجم الطاقات الفنية ليس له حدود أفكار واضحة ولغات مختلفة وسمعنا هندي هذا العام للمرة الأولى.

وأضاف: "أتمنى التوفيق لكل المتسابقين في المرحلة النهائية، 24 متسابقا لكل المتسابقين في اختيار صوتين للعرض المباشر الثالث".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليلة.. انطلاق برنامج The Voice على mbc مصر

لجنة تحكيم برنامج The voice الموسم الخامس

أحلام تتخلى عن هدايا المتسابقين وينافسها راغب وحماقي في The Voice (صور)

سميرة سعيد تهدي فريقها هدية عمرها 49 عامًا في The Voice (صور)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة لتنمر مصرى بطالب إفريقى.. ووالدة الأول: "بيهزر"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ضبط 6 متهمين في واقعة ترويع المواطنين بالغردقة

منذ حوالي 23 ساعة

بدء نوة "المكنسة" فى الإسكندرية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل بيع أصول "شل" النفطية فى مصر

الصور

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

حى ثان الزقازيق يغلق 8 مراكز للدروس الخصوصية (صور)

image description

السطو على مدرستين بالشرقية وسرقة أموال وأجهزة إلكترونية

image description

دورة تدريبية لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

كيف استغل إعلام الإخوان فيديو التنمر ضد شاب أفريقي لتشويه الدولة؟

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول نجاة مصر من كارثة مناخية

القصة الكاملة لتنمر مصرى بطالب إفريقى.. ووالدة الأول: "بيهزر"

تفاصيل بيع أصول "شل" النفطية فى مصر

أيام زمان

خوف وترقب وألم.. تفاصيل 3 ليالٍ لم تذق فيها نعيمة عاكف طعم النوم

سيد المغرورين.. 8 اعترافات تكشف الوجه الحقيقي لـ نزار قباني

مأساة رشدي أباظة.. هكذا طلبت صباح الطلاق بعد أسبوع ورفضت سامية جمال زيارته

داليدا تقاضي دولة عربية بسبب البيض والطماطم: «هارفع قضية في المحكمة الدولية»

ads

نجم الساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل أغنية رامى جمال وزوجته

الصحة

طريقة جديدة لتشخيص العقم لدى الرجال

ألمانيا تجعل لقاحات الحصبة "إلزامية"

الكارى الحار يساعد في التخلص من نزلات البرد

7 علامات تشير إلى الإصابة بمرض السكرى

الرئيس نيوز

بالصور.. "العناني" يتفقد متحف الغردقة قبل افتتاحه في أواخر ديسمبر المقبل

تقرير استخباراتي: قطر كانت تعلم بهجوم إيران على سفن سعودية وإمارتية

"بالبّناء والملتزم" الدولي لحقوق الإنسان يعتمد التقرير المصري

"ميسي" يوجه رسالة إلى تركي آل شيخ

منوعات

فى اليوم العالمي للتسامح.. "الناس لا يولدون لكي يكرهوا"

استخراج مواد وراثية من حفريات قرد عملاق عمره مليونى سنة

تايوان تحظر بيع هواتف "هواوى"

اليابان تعيد فتح موقع سياحى شهير أغلق بسبب بركان

كشكول

أزهرى من أجل مصر تعقد المنتدى الثانى تحت شعار "سواعد الوطن"

"٦ أكتوبر التعليمية" تحذر من صفحات مزيفة تتداول أخبار غير صحيحة صادرة عنها

إنشاء ٢٨ فصل جديد بمدرسة النهضة الرسمية للغات فى الجيزة

دمياط الأزهرية تبدأ تجهيز 6 معاهد للحصول على شهادة الجودة

إسلام سياسي

بريطانيا تتراجع عن إعادة أطفال الدواعش من سوريا

"رواق الإمام الشعراوى" يحتفل بمولد النبى بحضور رموز وشيوخ التصوف

قصة رجل عصابات أمريكي متهم بتمويل داعش

تقرير يكشف تكلفة الحرب الأمريكية على الإرهاب فى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
حصانة الجيش الأمريكى!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن مأمون.. الفقيه المستنير ذو البصيرة الملهمة
بسنت حسن
Minsk تبتهج وتتوهج
د.كريمة الحفناوى
القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل
المزيد

الثقافة

إحياء الفلوكلور الشعبى المصرى فى بيت السنارى

حكايات الرحالة البرتغالي "إيسا دي كيروش" عن افتتاح قناة السويس

"الأماكن الأثرية فى السينما المصرية" ببيت المعمار.. الثلاثاء

25 ناقدًا في حضرة إبداع محمد جبريل بمكتبة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك