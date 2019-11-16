سميرة سعيد تكشف عن ندمها في The Voice.. وحماقي: موسم استثنائي

عبرت لجنة تحكيم برنامج The Voice، عن سعادتها باختلاف المواهب الموسيقية المشاركة في العروض النهائية وقوتها على مستوى الوطن العربي.



وقالت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عن أول تجربة لها في البرنامج: "استمتعت بالتجربة وندمت على عدم خوض هذه الخطوة وهي مزيج من المشاعر ما بين حب وحزن على فراق بعض المتسابقين".



أما الفنان راغب علامة فقل في كلمته: "كتير صعب إنك تختار الموهبة وأيضا تتخلي عنها، وكل من وصل معنا اليوم هو مميز، وكل التفاصيل تهمنا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ومهمتنا صعبة وأهم شيء هو أن يكون ضميرنا مرتاح لاختيار المواهب النهائية للوصول لأحلى صوت".



وأضافت الفنانة الإماراتية أحلام، في كلمتها: "لما جيت الموسم الماضي ما كان في بالي إني أكون مدربة أحلى صوت وكان هدفي أن يخرج منه صوت جميل ويكون له صدى وأتمنى أن يخرج هذا العام صوت قوي ويكسر الدنيا".



وأكد الفنان محمد حماقي، أن هذا الموسم استثنائي لسببين ليس فقط الأصوات جميلة ولكن للتنوع الذي شهدناه، ووطنا العربي يثبت أن حجم الطاقات الفنية ليس له حدود أفكار واضحة ولغات مختلفة وسمعنا هندي هذا العام للمرة الأولى.



وأضاف: "أتمنى التوفيق لكل المتسابقين في المرحلة النهائية، 24 متسابقا لكل المتسابقين في اختيار صوتين للعرض المباشر الثالث".

