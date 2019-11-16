حرب شوارع بين بلطجية وسط الغردقة.. والأهالي: كل يوم كده (صور)

شهدت منطقة الدهار بوسط مدينة الغردقة، اشتباكات بين عدد من الشباب مجهولي الهوية، بمنطقة دهب مول خلف ميدان الدهار، حيث تجمعات لعدد من البلطجية ونشوب اشتباكات حادة بينهم، بالحجارة والأسلحة البيضاء، مما تسبب في حالة من الزعر والقلق بين السكان.



وقال "أحمد. ع" أحد سكان المنطقة أن ما شهدته المنطقة أمس من اشتباكات بين هؤلاء الشباب أثار حالة من الذعر والقلق لدى السكان وأسرهم، مشيرًا إلى أنه يحدث ذلك بشكل شبه يومي، وعلى علم الكثير من المسئولين.



وأضاف "إبراهيم. م"، أن الاشتباكات استمرت حتى فجر اليوم السبت، دون تدخل من أي أحد، لافتًا إلى أنه لا بد من تدخل أجهزة الأمن لضبط هؤلاء الشباب والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.



وطالب عدد كبير من سكان تلك المنطقة أجهزة الأمن بضرورة توفير دوريات أمنية بالشوارع الخلفية، وتكثيف حملات الأمن على المناطق الشعبية لضبط الخارجين عن القانون ومحاسبتهم.