التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بسقارة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق حول وفاة شاب، في حفرة بجبل سقارة أثناء التنقيب عن الآثار، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة واستدعاء أسرته لسؤالهم.



كما صرحت النيابة بدفن الجثة وتبين من الكشف المبدئي عليها بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق؛ نتيجة الرمال التى سقطت فوقه، ولا توجد شبهة جنائية.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بمصرع شاب داخل حفرة رملية بالمنطقة الأثرية بمنطقة سقارة بنطاق قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري، وتبين أنه أثناء تنقيب المتوفى "س. م" عن الآثار انهارت عليه الحفرة وتمكنت القوات من انتشال الجثة.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.