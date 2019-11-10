الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

متحدث أممى يطالب العراق بالتعامل مع شكاوى الشعب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:48 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
طالب المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حكومة العراق بضرورة التعامل مع أسباب شكاوى الشعب العراقي، محذرا من خروج المظاهرات الراهنة التي تشهدها البلاد عن نطاق السيطرة.

وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان روبرت كولفيل، في تصريح أورده راديو (صوت أمريكا)، إن المجلس رصد وقوع 269 حالة قتل، فضلا عن 8000 مصاب من بينهم أفراد من قوات الأمن العراقية منذ انطلاق المظاهرات التى تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية فى العراق فى أول أكتوبر الماضي.

وأرجع المتحدث مسئولية وقوع هذه الأعداد من القتلى والجرحى نتيجة لاستخدام الذخيرة الحية من جانب قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة الخاصة في العراق.

وطالب المتحدث حكومة العراق بضرورة إجراء تحقيقات لتحديد أماكن المفقودين خلال المظاهرات وملاحقة المسئولين عن تلك الجرائم.

وتابع: التوتر القائم حاليا في العراق يتسم بالتصاعد بدرجة كبيرة للغاية، وهناك مخاوف من احتمال خروج المظاهرات وأعمال العنف الراهنة في العراق عن نطاق السيطرة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد زيادة وزنه 50 كيلو في السجن.. أحمد موسى: حازم أبو إسماعيل "بيتعلف"

الصور

image description

بالصور.. عمر خيرت يتألق بحفل مهرجان الموسيقى

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء هيثم أحمد ذكي

image description

مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

50 صورة من عزاء هيثم أحمد زكي وسط حضور فني كبير

image description

الحجار وصابرين وعدد من نجوم الفن في عزاء محمد الحلو مدرب الأسود

الأكثر قراءة

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

"مواد البناء": أسعار الأسمنت تراجعت لمعدلات ما قبل 2010

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

الصحة

"باكلوفين" الباسط للعضلات يصيب كبار السن بالتشوش

تعرف على اشهر امراض الشتاء

احذر.. إضاءة غرفة النوم قد يسبب تصلب الشرايين

عقار Reblozyl صالح لعلاج اضطراب "بيتا ثلاسيميا"

الرئيس نيوز

7 قرارات هامة من مجلس إدارة الأهلي.. تعرف عليها

لحظة اندلاع الحريق بالطائرة الأوكرانية في مطار شرم الشيخ (فيديو)

استكمالاً لرحلته العلاجية.. "الخطيب" يطير إلى فرنسا

أحمد موسى يكشف علاقة تركيا بتفجير الطائرة الروسية بمصر

منوعات

شركة تسترجع 130 ألف كيلو لحوم للاشتباه في تلوثها

الإعصار "بلبل" يصل إلى بنجلادش ويقتل شخصين

21 قتيلا و2.8 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في الصين

موكب إمبراطور اليابان وزوجته يجوب طوكيو بمناسبة اعتلاء العرش

كشكول

طالبة بحقوق المنيا تنتحر بعد رفض شقيقها ذهابها إلى الكلية

محافظ الوادي الجديد يكرم طالب اخترع "تكييف" بخامات محلية

فتح باب التقدم لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات

"عجلان" يقدم التعازي في وفاة معلمين وطلاب في حادث

إسلام سياسي

باحثة مغربية: التصوف انتصر للمرأة ولم يضطهدها

في حضرة الطريقة البودشيشية..."المغرب" تستقبل الآثار النبوية الشريفة

عاصم عبدالماجد يسخر من الإخوان بعد تقرير الأمم المتحدة

أخر تقاليع الإخوان.. الإرهابية تطلق خطة تحريضية ضد مصر يتزاعمها المقاول الأجير

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

صحيفة أمريكية: القاهرة مدينة الفن والعمارة والأنشطة الثقافية

ثقافة شرم الشيخ تكرم الفائزين بمسابقة فن التصوير

بالصور.. عرض "كأنك تراه" بمسرح المركز الثقافى بطنطا

ثقافة شرم الشيخ تكرم الفائزين بمسابقة فن التصوير

صفحتنا ع الفيس بوك