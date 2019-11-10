متحدث أممى يطالب العراق بالتعامل مع شكاوى الشعب

طالب المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حكومة العراق بضرورة التعامل مع أسباب شكاوى الشعب العراقي، محذرا من خروج المظاهرات الراهنة التي تشهدها البلاد عن نطاق السيطرة.



وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان روبرت كولفيل، في تصريح أورده راديو (صوت أمريكا)، إن المجلس رصد وقوع 269 حالة قتل، فضلا عن 8000 مصاب من بينهم أفراد من قوات الأمن العراقية منذ انطلاق المظاهرات التى تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية فى العراق فى أول أكتوبر الماضي.



وأرجع المتحدث مسئولية وقوع هذه الأعداد من القتلى والجرحى نتيجة لاستخدام الذخيرة الحية من جانب قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة الخاصة في العراق.



وطالب المتحدث حكومة العراق بضرورة إجراء تحقيقات لتحديد أماكن المفقودين خلال المظاهرات وملاحقة المسئولين عن تلك الجرائم.



وتابع: التوتر القائم حاليا في العراق يتسم بالتصاعد بدرجة كبيرة للغاية، وهناك مخاوف من احتمال خروج المظاهرات وأعمال العنف الراهنة في العراق عن نطاق السيطرة.